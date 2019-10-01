Медведь загнал трех туристов на скалу в красноярском заповеднике

Красноярск, 1 октября. Сотрудники спасательной службы и егери сняли со скалы в красноярском заповеднике «Столбы» трех туристов, спасавшихся на ней от медведя. Об этом сообщает во вторник государственное учреждение «Спасатель».

Сообщение о путешественниках поступило от диспетчера службы 112. Уточнялось, что зверь загнал на скалу «Чертов палец» трех человек.

«Совместно с егерями заповедника были сняты со скалы и эвакуированы три человека. Спасены три человека», — передает «МИР24».

Напомним, в начале прошлого месяца медведь напал на женщину в населенном пункте Арылах Мирнинского района в Якутии. Сообщалось, что работающая сторожем на сельскохозяйственном предприятии женщина, находясь на вахте, услышала шум в районе складских помещений. В какой-то момент она поняла, что источник шума — медведь, тогда она принялась бежать, но животное вцепилось ей в спину.

В конце августа хабаровская пенсионерка в течение 24 часов стояла в трясине и отпугивала рыком медведя. Отмечалось, что женщина отправилась в лес за грибами, но домой не вернулась. Тогда родственники забили тревогу.