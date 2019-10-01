Лоза объяснил, почему Азнавура будут помнить долгие годы

Москва, 1 октября. Российский певец и композитор Юрий Лоза рассказал в годовщину смерти Шарля Азнавура, почему память о великом французском шансонье армянского происхождения будет жить еще долго.

По словам Лозы, он воспринимает музыку через мелодию, именно поэтому композитор так ценит творчество Азнавура. Кроме того, уважение к шансонье вызывает его долголетие на сцене.

«Он многие годы поддерживал свою творческую форму. И это говорит о его отношении к профессии. Он каждый раз ставил на первое место зрителей и свою работу», — отметил Лоза.

По мнению композитора, Азнавур был «маленьким человеком с большим сердцем» и отдельной «величиной» в музыкальном мире. Кроме того, Лоза подчеркнул, что шансонье опирался в творчестве только на французскую культуру, сохранял самобытность и не заигрывал с английской аудиторией.

«Он пел хорошие и красивые песни, он был именно французским певцом, и за это я его уважаю. Мне трудно сказать, что он привнес как композитор. Но когда он пел — перепутать было невозможно! Когда с первых нот понятно, кто поет, то можно сразу говорить, что это большой артист со своим лицом», — подчеркнул Юрий Лоза в беседе с Nation News.

Напомним, Шарль Азнавур скончался в ночь на 1 октября 2018 года. Артисту было 95 лет. Шансонье похоронен в семейном склепе недалеко от Парижа.

За свою творческую карьеру Азнавур записал около 1,3 тысячи песен и снялся в 60 фильмах. Шансонье продал свыше 200 миллионов дисков. Журнал Time и телеканал CNN провели опрос, согласно которому Азнавур стал лучшим эстрадным исполнителем прошлого века и был внесен в зал славы авторов песен.