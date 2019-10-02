В России создадут крупнейшее в мире хранилище автомобильных данных на основе «Автонета»

В России запустили проект платформы «Автодата» по сбору автомобильных данных. Событие уже назвали историческим, и с такой оценкой не поспоришь: в эпоху тотальной цифровизации привычный автомобиль — не просто двигатель с колесами, а компьютер, ежедневно генерирующий тонны информации. Взять этот массив данных под контроль — для России вопрос государственной важности.

«Перед нами стоит уникальная возможность. С одной стороны, преодолеть разобщенность, барьеры, решения, которые накапливаются в международной экономике, в том числе, в области обмена данных с подключенных автомобилей. С другой, создать условия для того, чтобы огромное количество участников, компаний и проектов, которым нужны большие данные для разработки своих программ, призванных улучшить нашу жизнь, эффективность отраслей экономики, получили доступ к ним», — заявил замминистра промышленности и торговли РФ, со-руководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Морозов.

Как отметил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, в работе с Big Data страна должна опираться только на собственное чутье.

«Мы видим те подходы, которые сегодня реализованы в Европе, может быть, не самые удачные с точки зрения торможения экономического роста; подходы, которые реализуются в Китае, где, может быть, избыточная роль государства. Мы видим, что происходит в США, когда накапливается огромное количество частных баз данных внутри корпораций, которые создают модели нового информационного феодализма. В России мы должны взять лучшее из трех моделей и ни в коем случае не скопировать ни один из этих путей», — считает член экспертного совета при правительстве РФ.

Мир вступил в борьбу за большие данные, и Россия не останется в стороне. Новый межотраслевой проектный консорциум «Автодата.рус» призван помочь сформировать и узаконить Big Data в автомобильной сфере и при этом обеспечить взаимодействие каждой машины с цифровой дорожной инфраструктурой. 325 миллионов рублей пойдут на проектирование платформы и создание макетов сервисов, таких как «Умная дорожная сеть», «Умная автомобильная магистраль» и «Умное страхование». Первые сервисы для предпринимателей и автовладельцев должны внедрить до конца этого года. Пилотными стали шесть регионов: Самарская, Курская, Тамбовская, Московская и Волгоградская области.

«Умная дорожная сеть» — это центр города у нас, — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей председатель комитета информационных технологий Волгоградской области Сергей Торбин. — Там в часы пик скапливаются пробки, и мы надеемся, что внедрение этого проекта поможет реально увеличить пропускную способность перекрестков».

Участком «Умной магистрали» в регионе выбран мостовой переход через Волгу, говорит Сергей Торбин. На нем необходимо сделать более удобной информацию о дорожном движении.

«Мы научились управлять светофорами, разгружать пробки, повышать пропускную способность сети. А человек в этом все равно участвует. Как сделать так, чтобы в этом начал участвовать автомобиль? Этот проект как раз, основное, как в нашу инфраструктуру внедрить автомобиль, который будет работать независимо от участия человека, — заявил член правительства Волгоградской области. — Это фантастика, но, на самом деле, мне кажется, очень близко… к декабрю. Осталось-то!»

Только объединившись власть, бизнес и общественность смогут сделать платформу «Автодата» открытой и одновременно безопасной, уверен Дмитрий Песков. Государство рассматривает разные сценарии обеспечения недискриминационного доступа к данным, полезным для развития всего рынка.

«Мы обсуждаем, прорабатываем с участием вице-премьера [Максима Акимова. — Прим. ФАН] принципиально новый механизм, который может распространяться на накопленный, исторический массив данных, который сформирован у крупных игроков в этой сфере, — рассказал корреспонденту ФАН спецпредставитель президента. — Речь может идти о выкупе государством накопленных массивов данных, которые накопились, например, у операторов телекоммуникационного рынка».

НП «ГЛОНАСС», ГК «Роскосмос», Росавтодор, Яндекс, фонд «Сколково», МАДИ, МФТИ… сегодня в консорциуме 64 участника. В будущем их число может вырасти до нескольких сотен. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» планирует с помощью консорциума «Автодата» добиться усиления ответственности за услугу по скручиванию пробега и отмены двойного НДС при вторичной продаже автомобиля физическим лицом.

«Создание консорциума платформы «Автодата», большого национального массива данных по автомобилю, позволит вывести из тени рынок вторичных продаж, тем самым послужить на благо всего авторитейла», — сообщила корреспонденту ФАН исполнительный директор РОАД Лола Сосновская.

Хранилище данных на основе «Автонета» обещает стать крупнейшим в мире. К амбициозному проекту уже присоединились компании из Казахстана: «Ассоциация Европейского бизнеса», «Азия Авто», «ВЭБ Технологии» и «Казахтелеком».

«Сегодня идет борьба за большие данные. Многие называют их «новой нефтью». За то, чтобы правильно добывать, контролировать качество этой новой нефти, в мире идет настоящая борьба. Вкладываются десятки, сотни миллиардов долларов, чтобы эти данные агрегировать. Мы рассчитываем создать крупнейшее хранилище данных в мире, чтобы предоставлять дополнительные сервисы на основе этих данных через российские компании, которые смогут проектировать свой бизнес, — заявил корреспонденту ФАН президент НП «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко.

Участники консорциума собираются разработать способы защиты персональных данных автовладельцев и закрепить за ними право собственности на информацию о личном транспорте. Все данные должны храниться на территории России. Дмитрий Песков надеется, что в будущем в консорциум войдут все крупные автопроизводители и подпишут нормы и правила передачи данных.

«Это означает, что крупным автопроизводителям придется выполнить требования Закона о персональных данных и хранении данных в РФ. Разместить свои серверы, хранящие персональные данные автомобилистов, на территории РФ», — сказал он.

Реально об этом можно будет говорить не раньше второй половины 2020-х годов, считает Дмитрий Песков. Но для отдельных сегментов, например, впервые покупаемых автомобилей, такая система может быть внедрена в ближайшие 3-4 года. 25 декабря участники межотраслевого консорциума планируют представить правительству окупаемую бизнес-модель реализации проекта и определиться с оператором платформы.

Напомним: проект формирования российской информационно-телематической платформы «Автодата» реализуется в регионах страны по поручению президента России Владимира Путина. Платформа предполагает сбор и обмен «большими данными» в автотранспортной сфере с помощью искусственного интеллекта. Благодаря этому ресурсу отечественные компании смогут создавать конкурентоспособные продукты и услуги на мировом рынке: приложения для пользователей автомобильного транспорта, городских операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний.