РЖД тестируют технологии 5G и не собираются отставать от европейских коллег

Москва, 1 октября. Технология связи 5G — это ровно то, что нужно российским железнодорожникам для быстрого принятия решений в режиме онлайн, заявил глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

По его словам, РЖД уже протестировали услуги связи 5G, чтобы понять, как быстро проходит информация с использованием этих сетей, и смогли убедиться, что качество и скорость передачи данных гораздо выше. Белозеров указал на то, что европейские коллеги РЖД сейчас тоже разрабатывают новые стандарты по скорости передачи, основанные в том числе на 5G.

«Мы не намерены отставать. Связь — это то, на чем всегда строилась и строится система управления движением на железной дороге», — добавил он в интервью газете «Коммерсантъ».

Отметим, что проект дорожной карты развития сетей 5G в России должен поступить в правительство до конца текущего года. Над ним работают компании «Ростелеком» и «Ростех».

Как сообщала ранее «Газета.ру», пилотная сеть 5G была впервые запущена в масштабах целого российского города. Это произошло в Кронштадте. До этого пилотный проект был запущен в отдельных районах Москвы, а именно на ВДНХ, Тверской улице, в Парке Горького, Воробьевых горах, а также в инновационном центре «Сколково».