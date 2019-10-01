В Госдуме заявили, что Украина подпишет «формулу Штайнмайера»

Украина подпишет «формулу Штайнмайера», но постарается всячески оттянуть процесс реализации минских соглашений. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Надежда на «формулу Штайнмайера»

Кремль выразил надежду, что в ходе заседания контактной группы в Минске будет окончательно согласована «формула Штайнмайера» по Донбассу. Такое заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Формула Штайнмайера» (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. — Прим. ФАН) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. Мы надеемся, что будет окончательно согласована «формула Штайнмайера», — заявил Ушаков в ожидании предстоящего заседания.

Он заметил, что окончательная фиксация Киевом «формулы Штайнмайера» «может быть одним из важных достижений сегодняшнего заседания, помимо других итогов».

Никуда не денутся

Как отметил Евгений Федоров, Украина подпишет «формулу Штайнмайера», поскольку то, что предлагает украинский лидер Владимир Зеленский («формула Зеленского») не соответствует минским соглашениям. В них прямо увязан вопрос проведения выборов в Донецке и Луганске с вопросом изменения статуса данных территорий.

«Формула Штайнмайера» заключается в том, чтобы эти проведение выборов и изменение статуса сделать единовременно. В день выборов и по определенной процедуре временного характера. Думаю, украинские власти никуда не денутся и подпишут «Формулу Штайнмайера», — пояснил Евгений Федоров.

Однако, по мнению депутата, Украина будет по-прежнему тянуть с вопросом предоставления особого статуса Донецку и Луганску. Фактически ничего не сдвинется с места, но с точки зрения бумажных процедур — это детализация минских соглашений.

«Не изменение, а именно детализация. «Формула Зеленского» предлагает изменить минские соглашения. Но на это Донецк и Луганск никогда не пойдут. Это очевидно. Тут даже разговаривать не имеет смысла», — заключил Евгений Федоров.

Ранее глава украинского министерства иностранных дел заявил о существовании «формулы Зеленского». Она якобы должна прекратить гражданскую войну в Донбассе. Одна из главных составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если ситуация на юго-востоке страны не будет решена в самое ближайшее время.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.