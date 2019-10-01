Эксперт рассказал, когда МТК «Север-Юг» введут в эксплуатацию

Москва, 1 октября. Управляющий директор ассоциации «Афанасий Никитин» Игорь Гоц сообщил, что международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» может быть введен в эксплуатацию примерно в 2029 году.

На сегодняшний день предусмотренный для обеспечения масштабного товарооборота между Индией и Западной Европой маршрут в обход Суэцкого канала столкнулся с некоторыми сложностями. В частности, проблема связана с отсутствием развитой инфраструктуры и текущей ситуацией на Ближнем Востоке.

По словам Гоца, причины заключаются как в историческом, так и геополитическом характере.

«Нельзя сбрасывать сложную обстановку южнее Каспийского моря — в Иране и положение в Персидском заливе. Все это в совокупности создает сложную обстановку, в которой реализуется этот проект», — рассказал он в интервью ИА Regnum.

Однако Гоц выразил надежду, что МТК «Север-Юг», пролегающий через Каспийский регион и вдоль Волги, будет воплощен в жизнь в ближайшей перспективе. Вероятно, что наиболее оптимальный маршрут доставки товаров из Индии в Европу будет загружен через 10-15 лет. К такому выводу эксперт пришел, акцентируя внимание на динамике развития азиатской страны. На данный момент Нью-Дели проходит тот же этап, на которой был Китай 20-30 лет назад. При этом показатели Индии в этом ключе более убедительные, чем у КНР, считает Гоц.

Ранее сообщалось, что МТК «Север-Юг» выходит на финишную прямую. Отмечалось, что все принимающие участие в реализации проекта игроки заинтересованы в том, чтобы маршрут начал действовать в ближайшей перспективе.