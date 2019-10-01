Эксперт рассказал о влиянии таяния ледников на российские реки

Москва, 1 октября. Мировые ледники могут растаять на 80% к 2100 году, однако для главных рек России это не критично. Об этом рассказал гляциолог, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК) Станислав Кутузов.

Согласно докладу МГИЭК, темой которого стало состояние океанов и криосферы, дальнейшие события могут развиваться по двум сценариям. В первом варианте человечество начнет интенсивно сокращать выброс парниковых газов, а темпы глобального роста температуры удастся сдержать в пределах 1,5–2 градусов. Если же выброс останется на том же уровне, то температура вырастет на четыре градуса, что, в свою очередь, приведет к таянию 80% ледников.

«Если говорить о стоке, то Россия в лучшей ситуации, чем жители тропических районов. <…> У нас распределение осадков в горах более-менее равномерно, поэтому изменение стока за счет таяния ледников будет сглаженным», — рассказал Кутузов РИА Новости.

По словам эксперта, самое существенное влияние таяние ледников окажет на населенные пункты, источником воды для которых были горные реки. Как пояснил Кутузов, если нет подпитки от ледника, летом сток подобных рек происходит только из осадков и грунтовых вод. Ученый уточнил, что самые крупные водные артерии России — Волга и Лена — подпитываются за счет дождя, снега и грунтовых вод, передает «ФедералПресс».

«Чем вы ниже по течению от ледника, тем влияние на сток меньше. Доля ледникового питания существенна для Средней Азии, но занимает меньшую долю в питании рек Кавказа. Мы здесь в более выгодной ситуации», — заключил Кутузов.

Ранее ученые зафиксировали рекордное таяние ледников в Гималаях. По данным специалистов, средняя скорость потери льда в этом районе в начале XXI века увеличилась в два раза по сравнению с концом XX века.