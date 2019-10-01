В Татарстане пьяный пенсионер пытался зарубить отказавшую ему в сексе женщину

Казань, 1 октября. Сотрудники СК России завели уголовное дело против 69-летнего жителя Татарстана, который подозревается в покушении на убийство женщины, отказавшей ему в сексе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего Александра А. Он подозревается в покушении на убийство», — следует из сообщения республиканского ведомства.

Так, согласно предварительным данным следствия, в минувшую пятницу, 27 сентября, житель города Тетюши употреблял алкоголь с тремя женщинами. В определенный момент он стал предлагать одной из них вступить с ним в интимную близость и, получив отказ, полез на нее с кулаками. После этого, как выяснило следствие, пенсионер схватил топор и нанес 40-летней потерпевшей как минимум шесть ударов, в том числе по голове.

Затем, говорится в сообщении, мужчина выбежал из дома и стал просить соседей о помощи, после чего уснул во дворе. На данный момент женщина доставлена в медицинское учреждение.

Пенсионера задержали, он полностью признал вину, но признался, что не помнит всех обстоятельств произошедшего. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство жены. Судом по прошению следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.