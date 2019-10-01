В Кузбассе аннулировали брак с находившимся при смерти женихом

Кемерово, 1 октября. Брак в Кузбассе, заключенный из корысти с женихом, находившимся без сознания и при смерти, признан недействительным по иску прокурора. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Выяснилось, что в июле 2017 года руководитель ЗАГС Таштагола и Таштагольского района по просьбе знакомой зарегистрировала брак между нею и мужчиной без его согласия. Жених ко времени свадьбы находился без сознания в больнице Новокузнецка из-за огнестрельного ранения.

На следующий день после свадьбы он умер. Прокурор пришел к выводу, что невеста не хотела создать с мужчиной семью, его целью было получение статуса супруги, а также вступление в имущественные и неимущественные права. Брак был признан недействительным.

Напомним, Госдума приняла закон, призванный сократить число фиктивных браков в России. Парламент принял закон по исключению случаев злоупотребления иностранцами и лицами без гражданства правом получения разрешения на временное проживание (РВП) в России.

Данная инициатива направлена на исключение случаев злоупотребления правом получения РВП в стране без учета одобренной кабинетом министров РФ квоты и на сокращение числа фактов регистрации фиктивных браков​​​.

Закон предусматривает, что РВП в стране без учета квоты будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином России, в регионе РФ по месту жительства россиянина.

Параллельно предлагается не распространять ограничения, связанные с запретом по собственному желанию изменять место своего проживания, на временно проживающего в РФ иностранца, получившего статус участника Госпрограммы по оказанию помощи добровольному переселению соотечественников, проживающих за пределами РФ, или в связи с переездом иностранца на новое место жительства супруга, родителя или ребенка.