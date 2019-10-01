СМИ сообщили о планах Минфина уволить около 13 тыс. госслужащих до 2020 года

Москва, 1 октября. Министерство финансов Российской Федерации собирается выплатить компенсации увольняемым чиновникам в течение трех лет. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе финансового ведомства.

Согласно расчетам заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, которые приводит газета «Известия», до 2022 года могут быть отправлены в отставку примерно 13 тыс. государственных служащих.

Напомним, ранее заместитель руководителя министерства финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с будущего года планируется приступить к реализации масштабной реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению численности таких служащих в течение нескольких лет и параллельно к повышению оплаты труда тех сотрудников, которые не попадут под сокращение. Позже пресс-секретарь главы Кабмина России Олег Осипов заявил представителям СМИ, что правительство не принимало финальных решений по реформированию госслужбы, связанных с увольнением и повышением заработных плат в данном секторе.