Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

СМИ сообщили о планах Минфина уволить около 13 тыс. госслужащих до 2020 года

49
0 Оставить комментарий

СМИ сообщили о планах Минфина уволить около 13 тыс. госслужащих до 2020 года

Москва, 1 октября. Министерство финансов Российской Федерации собирается выплатить компенсации увольняемым чиновникам в течение трех лет. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе финансового ведомства.

Согласно расчетам заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, которые приводит газета «Известия», до 2022 года могут быть отправлены в отставку примерно 13 тыс. государственных служащих.

Напомним, ранее заместитель руководителя министерства финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с будущего года планируется приступить к реализации масштабной реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению численности таких служащих в течение нескольких лет и параллельно к повышению оплаты труда тех сотрудников, которые не попадут под сокращение. Позже пресс-секретарь главы Кабмина России Олег Осипов заявил представителям СМИ, что правительство не принимало финальных решений по реформированию госслужбы, связанных с увольнением и повышением заработных плат в данном секторе.

 

infox - new
Источник: Известия
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров