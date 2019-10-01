На Сахалине начали проверку после гибели воспитанницы детдома из-за ванны с кипятком

Южно-Сахалинск, 1 октября. Сотрудники прокуратуры Сахалинской области инициировали проверку после гибели воспитанницы Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что 15-летняя девочка скончалась в медицинском учреждении от ожогов, полученных в ванне с кипятком​​​.

В прокуратуре заявили, что в рамках начатой проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействиям работников данной организации, соблюдению ими законодательства об охране здоровья людей, санитарно-эпидемиологических и иных требований.

Отмечается, что по итогам следственных мероприятий будут приняты соответствующие меры.

Напомним, в конце августа сообщалось, что житель Петербурга пролил кипяток на восьмилетнюю дочку. Пострадавшую экстренно госпитализировали. По факту инцидента была инициирована проверка.