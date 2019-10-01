В Пекине на параде показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Пекин, 1 октября. В столице Поднебесной по случаю военного парада, приуроченного к 70-й годовщине образования КНР, была представлена новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41.

К слову, показать новое китайское оружие должны были еще 10 лет назад, однако тогда этого не произошло – дело в том, что испытывать ракету, над которой китайские инженеры трудились с 80-х годов, начали только в 2012-м году.

При этом точных технических характеристик «Дунфэн-41» («Восточный ветер – 41») нет, разные источники сообщают о том, что дальность полета DF-41 составляет от 12 тыс. км до 14 тысяч километров.

При этом ракета может нести до 10 маневрирующих раздельных головных частей, что затрудняет перехват. В длину «Дунфэн-41» достигает 21 метра, а диаметр корпуса достигает 2,5 метров.

Пуск DF-41 можно осуществить как с наземной платформы, так и железнодорожной подвижной платформы, а также из шахтных пусковых установок. Точность стрельбы, по разным данным, составляет от 100 до 500 метров.

К слову, по данным информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, новая баллистическая китайская ракета способна пробить все существующие противоракетные щиты, развернутые США и их союзниками.

Как сообщает «Газета.ru», в Пекине в военном параде, который принимает председатель КНР Си Цзиньпин, участвуют почти 15 тысяч военнослужащих армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.