Москва, 1 октября. Эксперты определили российские регионы, жители которых больше всего едят фруктов и овощей. Отмечается, что больше всего фруктов и ягод в 2018 году ели в Кабардино-Балкарии (117 килограммов на человека в год), Краснодарском крае (94 килограмма), Адыгее (88 килограммов), Воронежской области и Приморском крае (по 77 килограммов).

Были названы российские регионы с наибольшим потреблением овощей и фруктов. Как пишет RT, меньше всего фруктов едят на Чукотке (12 килограммов), в Туве (21 килограмм), Калмыкии (31 килограмм) и Республике Марий Эл (33 килограмма), а также в Иркутской и Томской областях (по 34 килограмма).

Кроме того, были определены субъекты, где особо любят употреблять в пищу овощи и бахчевые культуры. Больше всего овощей едят в Дагестане (247 килограммов на человека), Кабардино-Балкарии и Волгоградской области (по 181 килограмма), а также в Астраханской (172 килограмма) и Оренбургской (159 килограмма) областях.

При этом самые низкие показатели зафиксированы на Чукотке (34 килограмма), в Туве (41 килограмм) и Бурятии (62 килограмма), а также в Якутии и Иркутской области (по 70 килограммов).

Ранее диетолог назвала самые полезные фрукты и овощи начала осени. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самые полезные осенние фрукты и овощи, которые есть у каждого дачника или продаются в магазине.

На первом месте стоит тыква, которая богата бета-каротином. Она полезна для зрения и профилактики распираторных заболеваний. Оранжевый плод спасает от простуды и положительно влияет на иммунную систему человека.

Елена Соломатина подчеркнула, что тыква также защищает от рака кожи и меланомы. Если вы едите тыкву, то накапливаете калий, который выводит излишки воды и необходим для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Тыква является идеальным продуктом для гипертоников. Ее можно запекать, варить с кашей и делать десерт. На втором месте по своим полезным свойства находится слива.

В ярких плодах много антиоксидантов, которые борются со старением. В сливе содержится клетчатка, пектины. Употреблять фрукт можно в свежем виде или в виде смузи, добавлять в овсяную кашу, пишет издание «Вечерняя Москва».

На третьем месте — груша, этот фрукт очень помогает при диарее. По словам диетолога, груша хорошо очищает кишечник и дает чувство сытости. Ее можно есть свежей или в запеченом виде.

Груша выводит холестерин из организма и помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, укрепляет сердце. Она отлично сочетается с кашей и творогом.

Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать овощи и фрукты. По словам специалистов, овощи и фрукты надо приобретать только в специально установленных местах и у продавцов, которые соблюдают правила личной гигиены. Отмечается, что при желании покупатель может попросить документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

В ведомстве напомнили, что при покупке ягод и фруктов надо обращать тщательное внимание на цвет, вид и запах. Плоды с попорченной кожурой и темными пятнами лучше не брать. Роспотребнадзор напоминает, что перед употреблением овощи и фрукты надо обязательно мыть. Согласно советам ведомства, овощи необходимо немного подержать в теплой воде, после этого очистить щеткой и промыть.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать рыбные консервы.