Лимит выплат по европротоколу в 400 тыс. рублей будет действовать по всей Россиии

Москва, 1 октября. Сегодня на всей территории России вступает норма закона, которая дает автолюбителям право получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без участия полиции), равную всей страховой сумме по ОСАГО (400 тыс. рублей).

Ранее такой лимит действовал только на территории Московской и Ленинградской областях, Москве и Санкт-Петербурге. На остальной части страны выплата по европротоколу составляла не более 100 тыс. рублей.

По европротоколу оформляют ДТП, в которых участвуют только два автомобиля, и у каждого водителя есть полис ОСАГО. Также в аварии недолжен никто пострадать, и никто из третьих лиц не должен получить ущерб.

Рассчитывать на выплату до 400 тыс. рублей можно, если соблюдены дополнительные условия, подчеркнул президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. По его словам между участниками ДТП не должно быть разногласий о том, кто виновник. Кроме того водители должны сделать и с помощью мобильного приложения «ДТП. Европротокол» передать в РСА фото машин и их повреждений.

Ранее Газета.ru сообщила, что тестирование новой системы оформления ДТП с использованием мобильного сервиса начнется в четырех регионах России.

Приложение было разработано при поддержке Российского союза автостраховщиков. Страховые фирмы могут получать информацию с помощью системы ГЛОНАСС, в которую интегрирован конкретный девайс.