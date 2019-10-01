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Россия

В «Уралвагонзаводе» не исключили, что Т-90М «Прорыв» может стать основным танком ВС РФ

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В «Уралвагонзаводе» не исключили, что Т-90М «Прорыв» может стать основным танком ВС РФ

Москва, 1 октября. Усовершенствованный танк Т-90М может стать ведущим боевым танком в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Об этом в День Сухопутных войск рассказал журналистам специальный представитель корпорации «Уралвагонзавод» по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), генерал армии Алексей Маслов.

По его словам, российская сторона в настоящее время подготовила Т-90МС для зарубежного заказчика, обкатала, по решению оборонного ведомства страны провела опытно-конструкторские работы (ОКР).

«Мы вышли на хороший Т-90М. И сейчас в армии, насколько я понимаю, основным танком будет Т-90М «Прорыв», — передает ТАСС слова Маслова.

Он также обратил внимание на то, что данная машина по боевой эффективности существенно превосходит своего предшественника, а модульность построения конструкции обеспечивает наращивание технических характеристик при последующих этапах усовершенствования.

Кроме того, Маслов отметил, что Т-90М обеспечивает равенство с перспективными иностранными боевыми машинами.

Соглашение на поставку глубоко модернизированных танков Т-90М было подписано военным ведомством России и «Уралвагонзаводом» во время форума «Армия-2017». Как стало известно ранее, первые несколько десятков указанных машин должны поступить в распоряжение армии страны в 2019 году.

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Источник: ТАСС
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