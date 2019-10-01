СМИ раскрыли подробности получения взяток бывшим полковником ФСБ Черкалиным

Москва, 1 октября. Бывший начальник банковского управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ведомства в Москве. Банк «Транспортный» ежемесячно выплачивал экс-полковнику ФСБ 50 тысяч долларов «за общее покровительство».

Всего подобными взятками Черкалин получил 750 тысяч долларов. Когда у банка на самом деле возникла необходимость в услугах бывшего полковника, Черкалин потребовал дополнительную премию. Позже «Транпортный» передал сотруднику ФСБ еще 100 тысяч долларов за то, что мужчина «спас» 778 миллионов рублей для банка, передает РИА Новости со ссылкой на «Коммерсант».

Как пишут СМИ, бывший владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов передавал Черкалину взятки через посредников. Ими предположительно выступили бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

Напомним, Кирилл Черкалин был арестован в апреле текущего года вместе с бывшими сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обысках у них были обнаружены деньги и ценности на общую сумму 12 миллиардов рублей.

В конце лета Генпрокуратура выдвинула требование изъять все имущество семьи Черкалина в пользу государства. Собственность бывшего полковника ФСБ и его родственников оценивается в 6,3 миллиарда рублей. В перечень вошли пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля. В ходе следствия было установлено, что с 2005 по 2019 год официальный доход Черкалина и его родственников составил не более 55 миллионов рублей, что гораздо меньше стоимости его имущества.