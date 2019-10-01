Число жертв вейпов в США увеличиось до 15 человек

Вашингтон, 1 октября. Житель штата Небраска скончался из-за употребления вейпа. Мужчина стал 15-й жертвой этого вида курительных смесей в США, сообщает телеканал NBC News.

Как рассказал эпидемиолог штата Небраска Том Сафранек, 65-летний мужчина умер еще в мае, однако причину его кончины удалось выяснить только сейчас, когда по Штатам прокатилась волна сообщений об осложнениях из-за употребления вейпов и о связанных с курительными смесями смертельных случах.

На данный момент в США более 800 человек пожаловались на проблемы с дыхательной системой из-за курения вейпов. По данным американского Центра профилактики и контроля заболеваний (CDC), чаще всего обращения жителей связаны с устройствами с «черного рынка», содержащими смеси с марихуаной.

Наиболее вероятной причиной заболеваний, возникающих из-за употребления вейпа, эксперты называют масла с витамином Е, сообщает «Царьград». Как установили специалисты из управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, именно эти вещества содержатся в смесях, которые курили заболевшие американцы. При этом сотрудники местного минздрава отмечают, что делать окончательные выводы пока нельзя.

В ряде американских штатов продажа курительных смесей уже под запретом. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что скоро вейпы и электронные сигареты запретят по всей стране, однако сроки ввода этих ограничений обозначены не были, передает НСН. Предполагается, что продавцов обяжут получать разрешение на каждый вид подобной продукции.

Отметим, что осложнения из-за курения вейпов фиксируют не только в США. Так, канадского школьника пришлось подключить к системе жизнеобеспечения из-за проблем с дыхательной системой, возникших в связи с употреблением курительных смесей.

Ранее Министерство здравоохранения России заявило о необходимости рассмотрения и принятия в ближайшее время закона о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны. Как сообщил замглавы Минздрава Олег Салагай, электронные сигареты приобретают «лавинообразное распространение» в нашей стране.