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Стало известно, что при разговоре Трампа с Зеленским присутствовал Помпео

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Стало известно, что при разговоре Трампа с Зеленским присутствовал Помпео

Вашингтон, 1 октября. Во время июльского телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским присутствовал государственный секретарь Майк Помпео.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванный высокопоставленный источник во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов Америки.

«Эта информация грозит Белому дому большей вовлеченностью Госдепартамента в расследование, проводимое в рамках процедуры импичмента, которая ранее была запущенна Палатой представителей Конгресса США», — уточняет СМИ.

Как напоминает «Газета.ru», демократы в контролируемой ими нижней палате американского парламента инициировали расследование в отношении Трампа, подозревая, что тот оказывал давление на Владимира Зеленского.

Стало известно, что при разговоре Трампа с Зеленским присутствовал Помпео

По их мнению, нынешний глава Белого дома требовал от украинского коллеги провести расследование деятельности в стране сына главного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

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Источник: ТАСС
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