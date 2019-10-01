Минск прокомментировал возможное размещение военной базы РФ в Белоруссии

Минск, 1 октября. В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла». Об этом заявил журналистам министр иностранных дел этой страны Владимир Макей.

Руководитель МИД Российской Федерации Сергей Лавров ранее заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод. При этом российский министр указал на тот факт, что Минск подчеркивает союзнический характер взаимодействия с российской стороной.

По словам белорусского министра, российские базы в Белоруссии теряют актуальность по причине модернизации и развития современных технологий. Помимо этого, Макей выразил сомнения касательно того того, что размещение военных объектов поможет в деле укрепления стабильности и безопасности в регионе, сообщает РБК.

Параллельно он подчеркнул, что решение Минска не размещать российскую базу никоим образом не связано с «влиянием каких-то внешних сил», речь идет только о своих интересах.

В прессе периодически сообщалось о возможности создания в Белоруссии российской авиационной базы, позднее Москва и Минск заявили, что переговоры по этому вопросу ведутся.

Большая часть российских военных баз Российской Федерации вне страны находится в государствах СНГ. К примеру, в Белоруссии расположена одна из уникальных в мире радиолокационных станций (РЛС) «Волга», предназначенная для дальней фиксации пуска баллистических ракет. Одна из самых крупных военных баз России за рубежом расположена в Армении. Также большое количество военных баз России расположено в Казахстане и Киргизии.