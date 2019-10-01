Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет

Москва, 1 октября. Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Мнением пользователи делились в комментариях к статье.

Всероссийские испытания прошли 27 сентября в Мордовии. За право носить краповый берет соревновались 85 сотрудников спецподразделений из 38 регионов России. Обладателями высшего знака доблести бойцов стали семь сотрудников.

Публикация вызвала у читателей активный отклик. Пользователи выражали восхищение силой воли и выносливостью спецназовцев. Некоторые предлагали перенимать их опыт, другие сравнивали российских спецназовцев с военнослужащими армий европейских стран.

«Русские сильны», — написал wchenchou.

«Сильны как медведь», — поддержал его anonndn.

«Так у меня была законная причина бояться русского человека!» — поразился . Anony mous

«Представьте это в Америке. Судебные иски за слишком жесткие, гендерно-неравные испытания, а тем, кто не хочет пачкаться, даже дали бы специальный проход. Неудивительно, что русские смеются над нами», — иронизировал Burlington Crowley.

«Как мы будем продолжать защищать нашу страну в будущем, учитывая поколение снежинок, которые мы здесь выращиваем? Поколение, озабоченное микроагрессией, ванной комнатой и безопасными помещениями со щенками и кексами», — задался вопросом William.

«Разве мы не можем отдать наших преступников из молодежных клубов и развлекательных центров на аутсорсинг?» — задался вопросом FiveTrickPony.

«Сотрудники ФСИН России могут быть жестче, чем солдаты половины армий в ЕС», — написал пользователь Galahad.