Племянник Хачатуряна «не увидел ничего плохого» в ролике с издевательствами над дочерями

Москва, 1 октября. Племянник предпринимателя Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми, отреагировал на видеоролик с издевательствами над девушками. Видео, на котором Хачатурян кричит на девушек из-за беспорядка в доме, а также бьет одну из них, опубликовали в Сети в понедельник.

Племянник бизнесмена указал на то, что на кадрах виден срыв его родственника, до которого его довели дочери. При этом он объяснил, что его дядя не любит беспорядок.

«А они устраивали в квартире срач, чем доводили его до нервов. Это был срыв такой», — сказал он.

По его словам, это видео свидетельствует о том, что сестры просто не желали слушаться отца и вели себя так, как им вздумается, сообщает телеканал «360».

Примечательно, что племянник предпринимателя не увидел на кадрах ничего плохого.

Как сообщала «Газета.Ru», громкое убийство произошло 27 июля 2018 года: в подъезде дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе Москвы, нашли тело 57-летнего мужчины со множественными ранениями. Согласно версии следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери на фоне личной неприязни.

По словам девушек, отец, находясь под действием наркотических веществ, напал на них с ножом, в результате им пришлось обороняться. До этого мужчина в течение длительного времени, по их словам, издевался над ними. В настоящее время девушки полностью признают вину и сожалеют о содеянном.

При этом ранее сотрудники СК России установили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна. Адвокат Алексей Паршин отметил, что такой вердикт принят в связи со смертью подозреваемого.

Следствие предъявило девушкам самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от восьми до 20 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал «Царьград», СМИ опубликовали новый видеоролик Михаила Хачатуряна. На кадрах запечатлено, как отец наказывает девочек за съеденные конфеты.