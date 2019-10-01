Эксперты рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель

Москва, 1 октября. В преддверии наступления зимы российские автомобильные эксперты вновь задались вопросом – нужно ли в холодное время года перед поездкой прогревать двигатели машин.

Оказалось, что обязательный прогрев мотора перед эксплуатацией – это скорее миф. На самом деле, вреда от этой привычной зимней процедуры больше, нежели предполагаемой пользы.

Во-первых, отмечают эксперты автомобильной отрасли, прогрев двигателя в холодное время года может привести к недостаточному количеству смазочного материала во внутренней части блока двигателя.

Во-вторых, отмечают специалисты, большая часть двигателей современных автомобилей имеет в своей конструкции многочисленные датчики, которые контролируют внешнюю температуру.

«Итогом становится попадание в непрогретом состоянии в камеру сгорания мотора большего количества топлива, чем требуется двигателю, даже при нахождении в прогретом состоянии», — констатируют эксперты.

Однако при всем при этом специалисты автомобильной отрасли считают, что формальный прогрев двигателя на протяжении 5–10 минут все-таки необходим, а вот более длительные простои «на холостых» сделают ему только хуже.

Как напоминает «Газета.ru», по мнению экспертов PwC , в 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии.

Кроме того, автоэксперты отметили незначительное снижение спроса россиян на автомобили с пробегом. По итогам марта в России было продано 430 тыс. подержанных автомобилей, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.