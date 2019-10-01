Пушков объяснил, почему Трамп может обидеться на Зеленского

Москва, 1 октября. Член Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter-аккаунте решение президента Украины Владимира Зеленского не вести расследование по «делу Байдена».

Ранее глава украинского государства, отвечая на вопрос журналистов, собираются ли украинские власти инициировать какое-либо следствие по данному делу, заявил, что страна не выполняет «команд» иностранных государств, в частности, не проводит расследований по их запросам.

«Зеленский обещал Трампу разобраться с делом Байдена — младшего, как только сделает прокурором «на 100 процентов своего человека». Теперь же говорит, что «по приказу из-за границы» Украина ничего расследовать не будет», — указал российский сенатор.

При этом Пушков отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп не приказывал Зеленскому, а «просил». Российский сенатор не исключил, что американский лидер может «обидеться», если украинский коллега ему откажет.

Как сообщала «Газета.Ru», Демократическая партия Соединенных Штатов начала процедуру импичмента Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что американский лидер просит помощи Киева для вмешательства в президентские выборы будущего года через попытку дискредитации бывшего вице-президента Джо Байдена, который принял решение баллотироваться в президенты страны. Трамп все обвинения категорически отрицает.

Ранее глава Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ в беседе с НСН заявил, что политикам необходимо оставить свободу на тайные переговоры.