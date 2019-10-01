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Мадуро назвал Россию одной из великих держав столетия

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Мадуро назвал Россию одной из великих держав столетия

Каракас, 1 октября. По мнению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, России в XXI веке является одной их самых могущественных держав планеты.

Размышлениями на тему боливарианский лидер поделился со своими подписчиками в сервисе микроблогов Twitter, разместив соответствующий пост, где напомнил о недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Встреча с президентом Путиным стала самой насыщенной из всех за 13 лет общения. На ней мы укрепили уважение, взаимное восхищение, политическое доверие и максимальное сотрудничество во всех взаимных проектах», — отметил президент Венесуэлы. 

«Россия — одна из великих держав XXI века!» — констатировал Николас Мадуро.

Как напоминает «Газета,ru», переговоры между Мадуро и Путиным прошли в Кремле 25 сентября. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения в социальной, культурной и экономических сферах, а также подняли темы вмешательства третьих стран во внутренние дела латиноамериканских государств.

Мадуро назвал Россию одной из великих держав столетия

Во время встречи венесуэльский лидер подарил российскому коллеге копию сабли, которая принадлежала национальному герою латиноамериканской страны Симону Боливару. 

В тот же вечер президент Венесуэлы опубликовал видеоролик, в котором он прогуливается по Красной площади вместе с супругой и членами делегации. Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за совместную ратификацию стратегической карты взаимодействия. По его словам, этот документ «даст большие результаты».

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