Мадуро назвал Россию одной из великих держав столетия

Каракас, 1 октября. По мнению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, России в XXI веке является одной их самых могущественных держав планеты.

Размышлениями на тему боливарианский лидер поделился со своими подписчиками в сервисе микроблогов Twitter, разместив соответствующий пост, где напомнил о недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Встреча с президентом Путиным стала самой насыщенной из всех за 13 лет общения. На ней мы укрепили уважение, взаимное восхищение, политическое доверие и максимальное сотрудничество во всех взаимных проектах», — отметил президент Венесуэлы.

«Россия — одна из великих держав XXI века!» — констатировал Николас Мадуро.

Как напоминает «Газета,ru», переговоры между Мадуро и Путиным прошли в Кремле 25 сентября. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения в социальной, культурной и экономических сферах, а также подняли темы вмешательства третьих стран во внутренние дела латиноамериканских государств.

Во время встречи венесуэльский лидер подарил российскому коллеге копию сабли, которая принадлежала национальному герою латиноамериканской страны Симону Боливару.

В тот же вечер президент Венесуэлы опубликовал видеоролик, в котором он прогуливается по Красной площади вместе с супругой и членами делегации. Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за совместную ратификацию стратегической карты взаимодействия. По его словам, этот документ «даст большие результаты».