Канделаки вступилась за модель, устроившую откровенную фотосессию в полиции

Москва, 1 октября. Российская телеведущая Тина Канделаки вступилась за московскую модель Алину Тапилину, которая устроила откровенную фотосессию в отделе полиции.

Она назвала фотосессию девушки «невинной шалостью».

«Если сравнить фотографии с сериалами про нашу милицию, то это не более чем невинная шалость, которая сделана в духе современного тренда на сильных и сексапильных женщин», — написала телеведущая в своем telegram-канале.

По ее словам, модель добавила известности Тверскому ОВД, а полицейская форма сидит на ней отлично.

«В любом случае, если девушка хотела резонанса, то ее шалость, несомненно, удалась», — считает Канделаки.

В СМИ появилась информация, что сестра модели якобы работает в полиции. В МВД начали проверку по факту инцидента.

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