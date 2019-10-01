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МИД Казахстана подтвердил планы провести переговоры по Сирии в октябре

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МИД Казахстана подтвердил планы провести переговоры по Сирии в октябре

Нур-Султан, 1 октября. Планы по проведению в октябре в столице Казахстана международной встречи по урегулированию ситуации в Сирии остаются в силе. Об этом сообщил во вторник глава казахстанскго МИД Мухтар Тлеуберди.

«Планы по проведению встречи в октябре остаются. Мы со своей стороны готовы. Мы ждем официального обращения от стран-гарантов, какую конкретно они дату согласуют», — заявил министр.

По его словам, актуальность переговоров остается. Тлеуберди напомнил, что ситуация в Сирии не стабилизировалась окончательно, растет число стран-наблюдателей астанинского процесса, тематика и повестка дня расширяются.

В начале августа в столице Казахстана прошла тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии, сообщила Газета.ru. Во встрече участвовали представители России, Ирана и Турции.

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Источник: ТАСС
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