Менткевича освободили от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина

Москва, 1 октября. От должности и.о. заведующего отделением освобожден заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич.

С заявлением на тему на специальном брифинге перед журналистами выступил руководитель Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина Иван Стилиди.

«За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор. Менткевич занимал сращу две должности, одной из них была должность и.о. заведующего отделением. От этой должности он освобожден», — пояснил Стилиди.

Как напоминает «Газета.ru», на днях сразу несколько врачей НИИ в том числе Менткевич, требовали отстранения от работы нового руководителя учреждения, обеспечения прозрачности начисления заработной платы и аудита новых корпусов клиники.