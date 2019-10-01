Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Менткевича освободили от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина

40
0 Оставить комментарий

Менткевича освободили от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина

Москва, 1 октября. От должности и.о. заведующего отделением освобожден заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич.

С заявлением на тему на специальном брифинге перед журналистами выступил руководитель Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина Иван Стилиди.

«За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор. Менткевич занимал сращу две должности, одной из них была должность и.о. заведующего отделением. От этой должности он освобожден», — пояснил Стилиди.

Как напоминает «Газета.ru», на днях сразу несколько врачей НИИ в том числе Менткевич, требовали отстранения от работы нового руководителя учреждения, обеспечения прозрачности начисления заработной платы и аудита новых корпусов клиники.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров