Дочь Синди Кроуфорд случайно обнажила грудь на показе моды

Москва, 1 октября. Модель Кайя Гербер, которая является дочерью Сидни Кроуфорд, случайно обнажила грудь на показе моды Valentino.

Девушка вышла на подиум в костюме с галстуком-узлом, под которым был надета блузка на голое тело. Когда Кайя Гербер шла по подиуму пиджак распахнулся и оголил грудь модели. Девушка никак не отреагировала на подобное недоразумение и дошла до конца подиума.

Напомним, в сентябре Кайе Гербер исполнилось 18 лет. На свой день рождения она пришла в полупрозрачном боди с завязками и в кожаной юбке. Ее образ дополняли высокие сапоги. Синди Кроуфорд появилась в похожем наряде на церемонии Video Music Award в 1992 году, тогда этот наряд признали безумно откровенным, сообщает «Газета.ru».

Ранее звезда Первого канала Яна Кошкина попала в неловкую ситуацию на церемонии премии «Золотой граммофон». Девушка шла по красной дорожке, когда у ее платья размера XS не выдержали хлипкие петли лифа, ее грудь пятого размера выпала из платья. Позже Кошкина прокомментировала досадный инцидент.