Производитель электрокабеля из Сирии планирует начать работать на экспорт в 2020 году

Дамаск, 1 октября. Компания-производитель электрического кабеля из Сирии, работающая в промзоне «Адра», надеется выйти на экспорт уже в следующем году.

С заявлением на тему в интервью ТАСС выступил главный инженер компании Набир Шера, уточнив, что в первую очередь продукцию намерены отправлять в соседние арабские государства.

«Думаю, уже в следующем году мы выйдем и на зарубежный рынок. Здесь мы рассчитываем на заказы от наших соседей, прежде всего из Ливана и Иордании», — пояснил специалист.

К слову, завод по производству электрического кабеля начал работать в промышленной зоне «Адра» еще в 2005 году. В 2012-м во время военных действий функционирование промышленного объекта было остановлено.

«Производство удалось наладить только два года назад, сырье поставляют преимущественно Россия и Китай. В недавно освобожденных районах наша продукция особенно востребована — она немедленно используется на восстановлении инфраструктуры», — рассказал Шера.

В настоящее время на заводе трудоустроены около 200 человек, в течение месяца промышленное предприятие выпускает около 1500 тонн всех типов электрических кабелей – диаметром от 0,25 мм до 800 мм.

Как напоминает «Газета.ru», промышленная зона «Адра» находится в 30 километрах к северо-востоку от Дамаска. После освобождения промзоны многие предприятия, а до войны их насчитывалось около 700, пришлось восстанавливать заново.