Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

После попытки «шутинга» в школах Кирова может быть увеличен штат психологов

1 038
0 Оставить комментарий

После попытки «шутинга» в школах Кирова может быть увеличен штат психологов

Москва, 1 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин заявил, что штат психологов в школах региона может быть расширен с 1 января. Таким образом детски омбудсмен прокомментировал инцидент с подростком из Кирова, который, согласно данным МВД, планировал совершить массовое убийство в школе.

Шабардин отметил, что в настоящее время 16-летний подросток не посещает учебное заведение. Школьник находится под подпиской о невыезде, в его отношении возбуждено уголовное дело.

По словам детского омбудсмена, выводы о том, как в школах организована психологическая служба, еще предстоит сделать.

«Мы несколько раз встречались с представителями регионального министерства образования по вопросу создания межшкольной психологической службы в регионе. По данным, которые у нас есть, подготовлены предложения по увеличению ставок психологов на областном уровне с 1 января», — подчеркнул Шабардин.

Детский омбудсмен пояснил, что решение еще не принято окончательно.

Ранее Газета.ru сообщила, что в одной из школ Кирова подросток планировал совершить нападение на одноклассников, но правоохранители успели его задержать.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров