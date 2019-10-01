После попытки «шутинга» в школах Кирова может быть увеличен штат психологов

Москва, 1 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин заявил, что штат психологов в школах региона может быть расширен с 1 января. Таким образом детски омбудсмен прокомментировал инцидент с подростком из Кирова, который, согласно данным МВД, планировал совершить массовое убийство в школе.

Шабардин отметил, что в настоящее время 16-летний подросток не посещает учебное заведение. Школьник находится под подпиской о невыезде, в его отношении возбуждено уголовное дело.

По словам детского омбудсмена, выводы о том, как в школах организована психологическая служба, еще предстоит сделать.

«Мы несколько раз встречались с представителями регионального министерства образования по вопросу создания межшкольной психологической службы в регионе. По данным, которые у нас есть, подготовлены предложения по увеличению ставок психологов на областном уровне с 1 января», — подчеркнул Шабардин.

Детский омбудсмен пояснил, что решение еще не принято окончательно.

Ранее Газета.ru сообщила, что в одной из школ Кирова подросток планировал совершить нападение на одноклассников, но правоохранители успели его задержать.