Монреаль, 1 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список запрещенных веществ на 2020 год.

Генеральный директор организации Оливье Ниггли заявил, что в этот список включаются новые вещества с допинг-потенциалом. Кроме препаратов к ним относятся клинические разработки, которые находятся на начальной стадии. Это позволяет защитить целостность спорта, а также здоровье спортсменов во всем мире, отметил директор WADA.

По его словам, чтобы вещество попало в список оно должно соответствовать двум критериям из трех. Нужно понять, можно ли с помощью него улучшить спортивные результаты, нарушает ли его использование спортивный дух, а также представляет ли вещество опасность для здоровья спортсменов.

Обновленный список запрещенных веществ вступит в силу 1 января 2020 года, он был утвержден исполкомом WADA 23 сентября этого года. Список публикуется за три месяца до его вступления в силу.

Ранее стало известно, что российских спортсменов могут отстранить от Олимпиады-2020. Представители WADA заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует кодексу международной организации. В СМИ появилась информация, что данными, которые были переданы в WADA в январе 2019 года, могли манипулировать, сообщает «Газета.ru».

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подтвердил, что новые санкции могут быть введены против российских спортсменов.