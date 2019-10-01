Американский сенат будет вынужден рассмотреть импичмент Трампа

Вашингтон, 1 октября. Американский сенат не может не принять к рассмотрению вопрос об импичменте президента Дональда Трампа.

Как пояснил лидер республиканского большинства верхней палаты парламента США Митч Макконнелл, подобное развитие событий может быть, если нижняя палата американского конгресса, контролируемая демократами, проголосует за процедуру в отношении хозяина Белого дома.

«У меня не будет иного выбора, кроме как принять это на рассмотрение в соответствии с регламентом сената по импичменту», — пояснил американский парламентарий в эфире телевизионного канала CNBC.

Как напоминает «Газета.ru», демократы в палате представителей конгресса США инициировали расследование в отношении Трампа, подозревая, что тот оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского.

По их мнению, нынешний глава Белого дома якобы требует от украинского коллеги провести расследование деятельности в стране сына главного оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Добавим, что Украина уже не впервые становится невольным участником внутриамериканских разборок, и этот статус сохранится за ней как минимум до завершения избирательной президентской кампании в США.

Об этом на прошлой неделе в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.