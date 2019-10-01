Лазарев раскрыл причины конфликта с Топаловым

Москва, 1 октября. Певец Сергей Лазарев раскрыл детали конфликта с Владом Топаловым, с которым выступал в составе группы Smash.

«Был период, достаточно длительный, несколько лет, когда мы с Владом не общались вообще. Причиной тому был разлад, расход группы Smash, дуэта, в котором мы пели. Мы разошлись, очень странно, нервно, эмоционально», — рассказал Лазарев в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Исполнитель отметил, что после этого его общение с Топаловым прекратилось. По словам певца, этому предшествовало распространение неправдивой «чепухи» об артистах, в том числе слухов о планах Лазарева начать сольную карьеру.

«У нас были разные периоды жизни. Когда он и негативно обо мне отзывался, и какие-то пакости даже в прессе я о себе читал, из его уст. У нас был очень эмоциональный разлад внутри коллектива, не только между нами с Владом, еще была третья сторона, его папа», — сообщил исполнитель.

Топалов и Лазарев были солистами дуэта Smash с 2001 по 2004 годы. Группа распалась в конце 2004 года. После этого Лазарев начал сольную карьеру, его коллега выпустил первый сольный альбом в 2006 году.

Ранее Газета.ру сообщила, что Сергей Лазарев расплакался в студии, во время записи нового альбома. По словам поп-исполнителя, у него подступил ком к горлу. Музыкант попросил остановить запись и услышал, что вместе с ним плачет звукорежиссер. Лазарев отметил, что даже не может себе представит, что будет с поклонниками. Певец анонсировал, что запланированный на ноябрь новый альбом превзойдет ожидания поклонников.