Грету Тунберг пригласили выступить с речью в Госдуме

Москва, 1 октября. Депутат Государственной думы Василий Власов пригласил юную шведскую экологическую активистку Грету Тунберг выступить с речью перед молодежью России.

Соответствующее приглашение содержится в письме от имени российского парламентария, которое было направлено в посольство этого скандинавского государства в Москве.

«Мне известна обеспокоенность молодежи России о проблемах глобальной экологии и том, как порой сложно бывает взрослым политикам прийти к компромиссу даже в таких жизненно важных вопросах», — написал депутат.

«Мы не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание. От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе», — констатировал Василий Власов.

К слову, российскому парламентарию – 24 года, и он является самым молодым действующим депутатом Госдумы, о чем он также написал в своем послании на имя шведской эко-активистки.

Как напоминает «Газета.ru», Грета Тунберг получила широкую известность в прошлом году, когда место посещения уроков в школе она стала приходить к парламенту королевства с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата.

Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. На прошлой неделе Тунберг также выступила на климатическом саммите Организации Объединенных Наций.