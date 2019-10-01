Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Новый вид налогового мошенничества появился в России

472
0 Оставить комментарий

Новый вид налогового мошенничества появился в России

Москва, 1 октября. Мошенники обманывают россиян, делая рассылку от лица Федеральной налоговой службы.

Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления с требованием оплатить несуществующую задолженность. В платежках они указывают свои реквизиты, а не реквизиты налоговой службы. Сотрудники ведомства подчеркивают, что всю подобную информацию необходимо сверять с указанными на сайте госоргана данными.

Ранее Газета.ru сообщила, что Следственный комитет России начал уголовное дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями. Ущерб оценивается в миллиарды рублей. 

infox - new
Источник: РЕН ТВ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров