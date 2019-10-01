Новый вид налогового мошенничества появился в России

Москва, 1 октября. Мошенники обманывают россиян, делая рассылку от лица Федеральной налоговой службы.

Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления с требованием оплатить несуществующую задолженность. В платежках они указывают свои реквизиты, а не реквизиты налоговой службы. Сотрудники ведомства подчеркивают, что всю подобную информацию необходимо сверять с указанными на сайте госоргана данными.

Ранее Газета.ru сообщила, что Следственный комитет России начал уголовное дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями. Ущерб оценивается в миллиарды рублей.