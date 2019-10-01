Новые правила пожарной безопасности вступили в силу в России

Москва, 1 октября. Новые правила противопожарного режима вступают в силу на территории России с 1 октября. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир.

В пресс-службе МЧС пояснили, что курение на балконах и лоджиях допускается в том случае, если оно не создает никакой угрозы пожарной безопасности. Если по вине курильщика произойдет пожар, он будет привлечен к ответственности.

Директор департамента МЧС Ринат Еникеев заявил, что новые правила не являются способом борьбы с курильщиками. Они помогут пострадавшим взыскать потери с виновного.

По новым правилам в кинотеатрах будет транслироваться информация о правилах безопасного поведения, а также путях эвакуации.

Ранее в МЧС рассказали, что существует пять основных причин пожаров на балконах. К ним относятся: неисправность приборов и повреждение электропроводки, запуск пиротехники, разведение огня в мангале, а также неосторожность при курении. В 2016 году число пожаров на балконах и лоджиях составляло за год 907, в 2017 году — 1478, в 2018 году — 1964, а с начала 2019 года — 1823 пожара. Регионы, в которых происходят наибольшее число пожаров на лоджиях и балконах, — Москва, Санкт-Петербург, Башкирия, Челябинская область, Московская область.

В МЧС подчеркивают, что более 60% случаев возникновения пожаров произошло из-за неосторожного курения.

Новые противопожарные правила затронут больницы. Теперь палаты для детей и тяжелобольных должны размещаться преимущественно на первом этаже. Мастерские, склады и кладовые запрещено размещать в подвальных и цокольных этажах больниц, если подобное не предусмотрено проектной документацией.

На объектах с ночным пребыванием людей с 1 октября должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. Однако, такое нововведение не касается торговых объектов.