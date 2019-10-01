Крупнейшие российские банки снижают ставки по ипотеке

Москва, 1 октября. Ряд крупнейших российских банков снижает ипотечные ставки с 1 октября, что приведет к повышенному спросу на ипотечные кредиты под конец года.

Ставки по ипотеке с 1 октября снижают Газпромбанк, Сбербанк, «Альфа-банк», «Дом.РФ» и «Райффайзенбанк». В Сбербанке минимальная ставка по ипотеке составит 7,3% годовых, в «Альфа-банке» — 8,49% годовых, в ГПБ, «Райффайзенбанке» и «Дом.РФ» по 8,7%, 8,99% и 8,5% годовых соответственно.

В банке «Открытие» заявили, что допускают возможность снижения ипотечных ставок. Московский кредитный банк и «Росбанк Дом» планируют принять решение о корректировке ипотечных ставок в соответствии с конъюнктурой рынка, сообщило РИА Новости.

Опрошенные агентством эксперты считают, что снижающиеся ипотечные ставки послужат для россиян стимулом взять жилье в ипотеку. По словам главного аналитика «Промсвязьбанка» Дмитрия Монастыршина, россияне стремятся использовать накопления до повышения цен в начале года.

«С учетом прогноза по снижению ставок, мы ждем повышения спроса на ипотеку в четвертом квартале», — подчеркнул эксперт.

Ранее эксперты назвали средний срок, на который россияне берут ипотечный кредит. В среднем по их оценкам он составляет 17 лет, при этом в начале 2018 года он составлял 14 лет. Специалисты полагают, что увеличение среднего срока ипотечного кредита обусловлено активностью банков: организации стремятся продать клиентам более дорогую недвижимость в рамках совместных программ с застройщиками. В связи с этим в августе этого года средняя сумма выдаваемых кредитов оказалась на 10% выше показателя прошлого года и составила 2,5 млн рублей.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин не исключил снижения процентных ставок по ипотеке по всей стране, сообщила Газета.ру. На эту ситуацию, по мнению главы государства, может повлиять пилотный проект с ипотекой в 2% для молодежи на Дальнем Востоке.