Россия вдвое сократит количество полетов к МКС в 2020 году

Москва, 1 октября. Россия сократит количество пилотируемых запусков к Международной космической станции в 2020 году, отправив вместо четырех кораблей, всего два пилотируемых корабля «Союз». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы страхового брокера «РК-Страхование».

По четыре корабля «Союз» с экипажами ежегодно отправлялись на МКС с 2009 года. Сокращение запусков связано с тем, что американские корабли начнут летать на МКС с 2020 года.

Отмечается, что два запуска «Союза» пройдут во втором и третьем квартале 2020 года. Кроме того, в следующем году на МКС отправятся три грузовых космических корабля «Прогресс МС».

Напомним, с 2011 года Россия доставляла астронавтов на МКС на кораблях «Союз». Это было связано с тем, что американские Space Shuttle прекратили полеты к Международной космической станции. В Штатах разработкой кораблей для полетов занимаются компании Space X и Boeing.