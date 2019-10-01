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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах

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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах

Москва, 1 октября. Мессенджер WhatsApp с 1 февраля 2020 года станет недоступен на некоторых гаджетах с устаревшими операционными системами (ОС). Соответствующий пресс-релиз размещен на официальном сайте приложения.

Программа перестанет работать на устройствах с операционными системами Android 2.3.7 и iOS 8.

«В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», — отмечают авторы сообщения.

По их данным, после 31 декабря текущего года поддержки WhatsApp лишится операционная система Windows Phone. Разработчики приложения рекомендуют использовать гаджеты на iOS 9 и Android 4.0.3 или на более поздних версиях операционных систем.

Приложение WhatsApp остается одним из самых популярных мессенджеров для обмена сообщениями в мире. На февраль 2018 года, программой пользовались более полутора миллиардов человек.

Ранее Газета.ru сообщила, что Великобритания и США прорабатывают соглашение, которое обяжет соцсети по требованию британской полиции предоставлять переписку пользователей. Правила будут распространяться на мессенджер WhatsApp и соцсеть Facebook.

Соглашение будет подписано в октябре, оно обяжет соцсети передавать правоохранительным органам информацию, необходимую для расследования особо тяжких уголовных преступлений, включая педофилию и терроризм. 

Глава МВД Великобритании Прити Пател призвала соцсети предоставить соответствующим разведслужбам «черный ход» для доступа к их мессенджерам. В соответствии с новым соглашением, в отличие от Великобритании, США не смогут использовать полученную от британских компаний информацию, за исключением дел, в которых фигурантом будет грозить смертная казнь.

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Источник: WhatsApp
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