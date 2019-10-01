В МВД РФ рассказали об усилении контроля за уголовными делами по статьям о наркотиках

Москва, 1 октября. МВД РФ приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. В пресс-службе ведомства выразили уверенность, что это решение позволит сократить число необоснованных решений по данным делам.

В министерстве сообщили, что МВД РФ провело анализ правоприменительной практики по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. После этого были приняты меры по усовершенствованию эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по данным уголовным делам.

Как сообщает ТАСС, в МВД РФ выразили уверенность, что все это позволит усовершенствовать контроль за законностью процессуальных решений.

В ведомстве также рассказали о комплексной работе по данному направлению в региональных подразделениях. По словам представителя МВД РФ, здесь действуют распоряжения и указания, в соответствии с которыми начальниками следственных подразделений лично изучаются материалы доследственных проверок, в том числе по делам о незаконном обороте наркотиков.

Чтобы выработать единый подход по применению норм уголовного законодательства, в регионах созданы рабочие группы, проводятся семинары с представителями прокуратуры и суда.

Ранее президент России Владимир Путин назвал произволом дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Путин добавил, что дело Голунова должно быть расследовано, а также приняты соответствующие решения. Позднее глава государства поручил правоохранительным органам до 1 октября разработать меры по совершенствованию контроля за ведением дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, журналиста задержали, как утверждали сотрудники полиции, с наркотиками 6 июня в центре Москвы. Впоследствии уголовное преследование отменили из-за недоказанности его участия в преступлении. В середине июля стало известно, что четыре сотрудника отдела УВД по Западному административному округу Москвы, занимавшиеся делом Голунова, уволены со своих должностей.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев попросил снять двух офицеров с должностей. В итоге постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.