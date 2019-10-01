Ребенок из дома-интерната умер от ожогов из- за неосторожности санитарки на Сахалине

Южно-Сахалинск, 1 октября. Девочка-подросток 15 лет получила ожоговый шок после того, как палатная санитарка расположенного в Тымовском районе Сахалина Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей перепутала теплую воду с горячей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области.

«В отношении палатной санитарки отделения милосердия Кировского детского дома-интерната следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении следственного ведомства.

По версии следствия, санитарка положила девочку в ванну для мытья тела и ушла за памперсами и пеленкой, включив воду. Женщина поняла ошибку вернувшись. Она увидела ожоги на теле девочки и вызвала скорую помощь. По мнению врачей, причиной смерти ребенка мог послужить ожоговый шок, который стал следствием ожоговой болезни на фоне термического ожога второй степени.

Ранее Газета.ru сообщила, что суд в Петербурге приговорил 16-летнего школьника к 2,5 года воспитательной колонии за то, что тот поджег 14-летнюю подругу. По версии следствия, группа подростков отдыхала ночью у приятеля дома. Юноша облил пострадавшую воспламеняющейся жидкостью и поднес к ней горящую зажигалку. В результате девочка получила ожоги 25% поверхности тела и дыхательных путей.