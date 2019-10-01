«Фабрику по производству людей» обнаружили в Нигерии

Лагос, 1 октября. Полицейские обнаружили в Нигерии «фабрику по производстве людей».

В самом крупном городе страны — Лагосе нашли 19 беременных рабынь в возрасте от 15 до 28 лет. Их приглашали на работу в сферу обслуживания, а когда женщины соглашались, то их похищали.

«Фабрика суррогатного материнства» располагалась в нескольких зданиях. Пленниц насиловали, а рожденных детей продавали. Новорожденные мальчики стоили около 90 тысяч рублей (500 000 найр), а девочки — 53 тысячи рублей (300 000 найр).

Нигерийская полиция арестовала в рамках дела о похищении людей двух женщин. Они завлекали девушек на «ферму». В настоящий момент идет поиск третьего подозреваемого. Отмечается, что на ферме были найдены четверо новорожденных детей.

Ранее болельщицу из Нигерии продали в публичный дом в Москве. Она приехала в российскую столицу на чемпионат мира по футболу, однако стала жертвой злоумышленников. Сообщается, что они отобрали у нее документы.

Как сообщает «Газета.ru», двое жителей Батайска Ростовской области держали в рабстве 14 человек. Они заставляли их бесплатно работать в поле. Пленники содержались в ужасных условиях, их практически не кормили, а также избивали за невыполненную работу.