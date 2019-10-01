Республиканцы потребовали расследовать связи Байдена с Украиной

Вашингтон, 1 октября. Представители Республиканской партии США Чак Грассли (глава комитета по финансам сената) и Рон Джонсон (глава комитета по внутренней безопасности) обратились с письмом к генпрокурору страны Уильяму Барру с просьбой расследовать связи бывшего вице-президента Джо Байдена с Украиной.

Другим объектом того же расследования они просят сделать бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Еще в 2017 году Грассли отправил запрос в Минюст США с просьбой проверить информацию о том, что Клинтон и Демократическая партия могли за год до этого использовать украинские власти для дискредитации тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа.

В этот раз республиканцы требуют от Барра ответить на вопрос, ведется ли расследование касательно связей штаба Клинтон и властей Украины. Кроме того, они требуют выяснить роль Байдена в увольнении в 2016 году генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении компании Burisma, где работал сын политика – Хантер Байден.

Согласно расшифровке беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, представленной в среду Белым домом, Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Байдена-младшего. Украинский лидер пообещал президенту США, что генпрокурор рассмотрит детали данного дела. Он пообещал, что расследование будет максимально открытым.

Отметим, что разговор президентов вызвал большой скандал в США. Спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента страны.