Летчик Ярошенко призвал расследовать свое «похищение» спецслужбами США

Вашингтон, 1 октября. Осужденный в США россиянин Константин Ярошенко призвал правоохранительные органы России предпринять активные действия, чтобы расследовать его похищение американскими спецслужбами. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном во вторник интервью газете «Известия».

«Более того, хотелось бы видеть более активные действия со стороны прокуратуры и Следственного комитета РФ в отношении моего дела и тех, кто причастен к незаконному похищению российского гражданина», — заявил Ярошенко.

Он также предположил, что для освобождения находящихся в американских тюрьмах россиян более действенными были бы симметричные действия российских властей в отношении американских компаний и граждан США.

«Я думаю, если бы Россия в лице правоохранительных органов и других соответствующих служб проводила точно такую же политику, <...> то американцы были бы куда сговорчивее в делах обмена заключенными», — подчеркнул он.

Константин Ярошенко приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Приговор озвучен 7 сентября 2011 года. Ярошенко считает дело сфабрикованным, свой арест провокацией и полностью отрицает вину. В США летчик был доставлен из Либерии, власти которой арестовали его 28 мая 2010 года. Агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Ранее Газета.ru сообщила, что российские дипломаты призывают американскую сторону провести обмен летчика Константина Ярошенко на осужденных в России американцев.