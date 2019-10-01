Клинцевич прокомментировал новые антироссийские санкции США строкой из Лермонтова

Москва, 1 октября. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал решение Минфина США расширить санкционный список в отношении России.

«Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Строка из стихотворения Михаила Лермонтова здесь, как мне представляется, очень даже кстати. Возможно, это покажется кому-то и странным, но мы по сей день продолжаем считать США все-таки партнером по разрешению многих конфликтов в мире. Надеюсь, что и американцы со временем придут к пониманию того, что делить им с нами в принципе нечего», — отметил Клинцевич.

По словам сенатора, Россия бы могла ответить на эти санкции зеркально – тем более, что поводов достаточно. Он напомнил о ряде личностей с американскими паспортами, которые активно вмешиваются во внутренние дела России. Но, как считает Клинцевич, идти на такие шаги не обязательно. США уже подорвали свою репутацию, пытаясь убедить себя и весь мир, что российский бизнесмен якобы собирался «подорвать американские демократические процессы».

«А потому нашим ответом вполне может стать и просто грустная ироническая улыбка», — заявил Клинцевич.

Ранее министерство финансов США сообщило, что расширило санкции против российских граждан и компаний за «вмешательство в выборы». В список попали россияне, якобы связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным и так называемым «Агентством интернет-исследований», а также компании Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited, зарегистрированные на Сейшельских островах, Linburg Industries Ltd, имеющая регистрацию в Чехии.

Напомним, после победы Трампа Вашингтон бездоказательно обвинил Россию во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. Доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал 18 апреля. В нем спецпрокурор был вынужден признать, что подозрения о связи Трампа с Россией подтвердить не удалось.

Москва, отметим, неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле заявляли, что не пытались повлиять на ход выборов в США.

Провальное расследование обошлось налогоплательщикам в США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам по сути бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.