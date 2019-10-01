Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки россиян

Москва, 1 октября. Центробанк обязал российские банки с 1 октября рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при принятии решения по кредиту на сумму от 10 тысяч рублей.

Руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин считает, что оценивать эффективность показателей долговой нагрузки в Центробанке будут не раньше начала 2020 года, поскольку результат от введения ПДН будет виден минимум через три месяца.

Меры по введению ПДН необходимы, чтобы не допустить появления «пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

«Приемлемым для регулятора будет устойчивое снижение темпов роста ниже 20%», — заявил Доронкин.

Эксперт полагает, что рост рынка выше 20% потребует введения дополнительных ограничений. Такие меры могут введены в середине следующего года.

Показатель долговой нагрузки вводится поскольку в ЦБ неоднократно выражали обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян. Регулятор отмечал, что коэффициент обслуживания долга увеличился в первой половине 2019 года до 8,8% с 8,3%. Это является пиковым значением 2014 года. В Национальном бюро кредитных историй отмечали, что более 11% заемщиков имеют долговую нагрузку более 50%.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что уровень долговой нагрузки россиян составляет около 10% — часть дохода, которую люди тратят на выплаты по кредитам. Она подчеркнула, что если рассматривать долговую нагрузку только среди тех людей, кто берет кредиты, то им приходится направлять на их погашение 44% своего дохода.

«Поэтому нужен расчет долговой нагрузки каждого конкретного заемщика», — подчеркнула глава ЦБ.

Как сообщает «Газета.ru», средний срок ипотечного кредитования в России составляет 17 лет, в 2018 году он составлял 14 лет. Увеличение срока кредита связано с политикой банков, которые заинтересованы в «продаже» более дорого объекта недвижимости клиентам.