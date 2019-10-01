Пушков назвал «рефлексом» желание ПАСЕ вмешаться во внутренние дела РФ

Москва, 1 октября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на двойные стандарты работы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) при обсуждении вопросов внутренней политики России.

В своем микроблоге в Twitter сенатор обратил внимание на то, что на октябрьской сессии в ПАСЕ решено обсудить вопрос прошедших в Москве протестных акций. По мнению Пушкова, «этого следовало ожидать».

«От ПАСЕ нельзя ожидать обсуждения причин заточения Ассанжа или нераскрытые убийства журналистов на Украине или протесты «желтых жилетов». Но как только речь о России, у ПАСЕ как рефлекс: фас!» — отметил сенатор.

Ранее журналистам Федерального агентства новостей удалось выяснить, что организацией несанкционированных летних митингов, проведенных в знак протеста против законного решения Мосгоризбиркома не допускать к выборам кандидатов с «рисованными» подписями, работали не только «местные бунтари», но и агенты американских спецслужб.

В начале июля штаб сандального блогера Алексея Навального объявил срочный набор консультантов для участия в масштабных медийных и уличных акциях. Один из консультантов рассказал журналистам ФАН о своей работе в штабе Навального. По его словам, штаб Навального посещал американец Стивен Секстон, который является сотрудником консульства США в Москве. Секстон приходил в штаб Навального в Москве, когда сам блогер находился под административным арестом. Он рассказывал «оппозиционерам», как надо себя вести на митингах и при задержании. Данную информацию подтвердил и другой экс-сотрудник штаба Навального.

Кроме того, незадолго до проведения несогласованной акции 3 августа посольство США опубликовало на своем аккаунте в соцсетях информацию о движении колонны демонстрантов. А во время митинга 10 августа полиция задержала на проспекте Сахарова юриста из США. Оказавшись в автозаке, она сразу же начала консультировать задержанных на акции.

После этого в Совете Федерации была сформирована временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны. Члены этого органа сошлись во мнении, что иностранное вмешательство действительно имело место.