Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил США

Вашингтон, 1 октября. Ядерные силы США были полностью модернизированы, заявил президент США Дональд Трамп во время церемонии, на которой генерал Марк Милли сменил Джозефа Данфорда на посту председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США.

Как заявил американский президент, кроме модернизации было принято на вооружение новое военное оборудование.

«Вооруженные силы Америки стали еще более мощными, чем когда-либо, и становятся все сильнее. У нас есть новейшее [военное] оборудование, у нас также есть оборудование, информацию о котором мы не разглашаем, о нем никто никогда даже и не слышал», — отметил Трамп.

Он выразил надежду, что США никогда не придется использовать новое вооружение, пишет газета «Известия».

Марк Милли был выдвинут Трампом на пост председателя КНШ ВС США; его кандидатуру утвердили в Сенате конгресса США в июле этого года. С 2015 года Милли занимал пост начальника штаба Армии (сухопутных войск) США.

Напомним, что весной Федеральное агентство новостей сообщало, что ядерный арсенал Соединенных Штатов состоит из 1,7 тысячи боеголовок на стратегических носителях и 2,05 тысячи резервных боеголовок. КАК указывают американские ученые-ядерщики, резервные ядерные боеголовки хранятся «на случай технических или геополитических сюрпризов». Около 2,5 тысячи боеголовок в настоящий момент выведены из боевого состава, их утилизируют до 2030 года.