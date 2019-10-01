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В Испании нашли затонувшее около 1700 лет назад судно с амфорами

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В Испании нашли затонувшее около 1700 лет назад судно с амфорами

Москва, 1 октября. Более 100 амфор археологи обнаружили на затонувшем у берегов Майорки римском корабле. Об этом со ссылкой на специалистов сообщило издание Archaeology News Network.

Крушение судна произошло в III или IV веке нашей эры. На опубликованных кадрах видны работы археологов на морском дне. Часть амфор осталась цела, из воды выносят по одному сосуду.

Согласно сохранившимся на некоторых сосудах надписям, в них перевозили масло и вино. Однако сказать точно, что было внутри археологи пока не могут. Амфоры находятся в специальных бассейнах, в которых из сосудов вымывается способная повредить стенки морская соль.

Потерпевшее крушение судно обнаружили после того, как об обломках керамики на дне рассказал один из местных жителей. Судно, предположительно, принадлежало римлянам, его нашли занесенным песком в нескольких метрах от берега на морском дне.

Ранее Газета.ru сообщила, что президент России Владимир Путин провел погружение на спускаемом аппарате C-Explorer 3.11 на дно Финского залива в батискафе. Глава государства спустится к месту гибели затонувшей в  годы Великой Отечественной войны подводной лодки Щ-308 «Семга».

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Источник: Archaeology News Network
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