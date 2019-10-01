Киев согласился на подписание «формулы Штайнмайера», пишут СМИ

Москва, 1 октября. Украинские власти дали согласие на подписание «формулы Штайнмайера» в ближайшее время. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

По их словам, договоренности по «формуле Штайнмайера» станут ключом к организации саммита в «нормандском формате». Ожидается, что «формула Штайнмайера» будет положена на бумагу «в ближайшее время».

«Никаких переговоров в «нормандском формате» быть не может, пока Киев не подпишет «формулу Штайнмайера». Это было и осталось главным условием», — заявил в беседе с журналистами информированный источник.

По его словам, устные заверения властей Украины вселяют оптимизм по поводу урегулирования этого вопроса, поскольку Киев на словах подтвердил, что готов неукоснительно следовать Минским соглашениям.

Другой собеседник «Известий» заявил, что после подписания «формулы Штайнмайера» саммит «нормандской четверки» будет организован достаточно быстро.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Володарский считает, что Зеленский мог бы положить конец обстрелам Донбасса, однако пытается балансировать между двумя системами, сложившимися на Украине.

«С одной стороны, он хочет продолжать политику Запада, с другой — понимает, что надо налаживать отношения с Россией», — заявил Володарский.

Он подчеркнул, что именно поэтому не принимаются какие-либо решения по Донбассу. Володарский считает, что подписание «формулы Штайнмайера» зависит от того, какие гарантии дал Зеленскому президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке. В том случае, если американский лидер высказался за подписание этого соглашения, то оно будет положено на бумагу, полагает депутат.

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что процесс мирного урегулирования начнется в действительности, если Киев поддержит «формулу Штайнмайера».

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев ввел войска на территорию юго-востока Украины, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек, сообщает «Газета.ru».